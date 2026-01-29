Escocia será sede de uno de los centros de inteligencia artificial más avanzados del mundo

Glasgow (R.Unido), 29 ene (EFE).- Escocia acogerá uno de los centros de inteligencia artificial (IA) más avanzados del mundo, una nueva ‘AI Growth Zone’ (Zona de crecimiento de IA) que creará 3.400 empleos y atraerá más de 8.000 millones de libras (más de 9.000 millones de euros o 11.039 millones de dólares)) en inversión privada, según anunció este jueves el Gobierno británico.

El proyecto se desarrollará en Airdrie, en North Lanarkshire, una zona históricamente industrial situada al este de Glasgow, y estará impulsado por la empresa escocesa de centros de datos DataVita en colaboración con la compañía estadounidense de computación en la nube CoreWeave.

Según el Ejecutivo británico, unas 800 de las nuevas plazas estarán vinculadas directamente al sector de la IA -investigadores, programadores y personal técnico-, mientras que las restantes corresponderán a trabajos de construcción asociados a la ampliación del recinto, que incluirá nuevos centros de datos, una zona de energías renovables y equipamientos auxiliares.

El plan contempla además 50 plazas de formación especializada para jóvenes y recién graduados.

Un fondo comunitario de hasta 543 millones de libras (cerca de 630 millones de euros o 750 millones de dólares) se destinará durante 15 años a programas educativos, clubes de codificación, formación tecnológica y apoyo a organizaciones locales, una medida que el Gobierno presenta como parte de su estrategia para que la IA «beneficie directamente a las familias y reduzca el coste de la vida».

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó en un comunicado que la iniciativa permitirá crear «empleos bien remunerados» sin necesidad de que los trabajadores abandonen su región.

La ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, destacó que las denominadas como nuevas zonas de crecimiento de IA «llevarán oportunidades generacionales a todo el país».

Energía limpia para alimentar la IA

El proyecto integrará infraestructuras energéticas renovables para afrontar uno de los desafíos de la expansión de la IA: el elevado consumo eléctrico.

DataVita planea generar más de 500 megavatios de energía en el propio recinto en los próximos cuatro años.

Además, el calor residual de los sistemas de refrigeración se reutilizará para alimentar el cercano Hospital Universitario de Monklands, que aspira a convertirse en el primer centro hospitalario con emisiones netas cero del Reino Unido cuando inaugure su nueva sede en 2031.

La región de North Lanarkshire, tradicionalmente asociada a industrias como el acero y la minería, busca ahora posicionarse como un polo tecnológico.

“Estamos creando parques de innovación, nueva infraestructura energética y atrayendo inversión de algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo”, afirmó Danny Quinn, director gerente de DataVita. “Queremos que los beneficios permanezcan aquí”.

Por su parte, CoreWeave, que instalará procesadores de alto rendimiento para investigación e innovación, aseguró que la zona se convertirá en “uno de los emplazamientos de IA más avanzados del mundo”.

El Gobierno británico enmarca la iniciativa dentro de su plan de acción de oportunidades de IA, del que dice haber cumplido ya el 75 % de sus objetivos, entre ellos ampliar la capacidad computacional nacional y ofrecer más de un millón de cursos gratuitos sobre esta tecnología.

Con esta nueva zona en Escocia, ya son cinco las áreas de crecimiento anunciadas en todo el Reino Unido en los últimos doce meses.

El Ejecutivo afirma que, en conjunto, estas áreas han atraído compromisos de inversión privada de más de 28.000 millones de libras (más de 32.000 millones de euros o 38.625 millones de dólares) y podrían generar hasta 15.000 nuevos puestos de trabajo. EFEsb/rb/icn