Escuelas y centros de salud entre más afectados por huelga de funcionarios en Portugal

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Lisboa, 23 mar (EFE).- Escuelas y centros de salud públicos son los principales servicios afectados este lunes en Portugal por la huelga de 24 horas convocada por la Federación de Sindicatos Independientes de la Administración Pública (Fesinap) para pedir mejores condiciones salariales y laborales.

El secretario general de Fesinap, Mário Rui, explicó en declaraciones a EFE que por esta huelga, que comenzó esta pasada medianoche, se verán afectados otros organismos públicos, como el Instituto de los Registros y de Notaría y la Dirección General de la Administración de la Justicia.

Según sus datos, la adhesión sobre las 10.00 hora local (misma hora GMT) rondaba el 80 %, habiendo llevado al cierre de algunas escuelas en diferentes puntos del país.

Desde la Fesinap, que abarca a cerca de 9.000 trabajadores, reclaman que se actualicen los salarios y que se facilite la entrada de más trabajadores, especialmente en los sectores educativo y sanitario.

Exigen también que el Gobierno de centroderecha de Portugal se reúna con ellos, ya que, desde el comienzo formal de la actividad de la federación en 2023, no les ha citado para negociar, aseguró Mário Rui.

«Todas las reivindicaciones inciden en la vida familiar del trabajador y en la vida laboral. Hoy la vida no está fácil. Con el aumento del precio de los combustibles, con el aumento del precio de la alimentación, el aumento del precio de la vivienda, tenemos trabajadores en dificultades. En esta situación estamos hablando de dinero», resumió el secretario general.

Según la reacción que reciban del Ejecutivo, no descartan convocar una nueva huelga. EFE

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