Eslovaquia aceptaría gas de EEUU a través de Polonia si los precios fuesen «razonables»

Viena, 5 nov (EFE).- Eslovaquia podría sustituir sus importaciones de gas ruso por suministros estadounidenses, a través de Polonia, siempre y cuando los precios de la materia prima y las tarifas de tránsito «sean «razonables», afirmó este miércoles el presidente eslovaco, Peter Pellegrini.

El jefe de Estado se manifestó así favorable a aceptar la oferta que le hizo hoy su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en una reunión que mantuvieron en Bratislava.

«Aplaudo la oferta del presidente y las iniciativas del gobierno polaco que permitirán a Polonia convertirse en una alternativa importante para las importaciones de gas de Eslovaquia en el futuro, mediante la interconexión de nuestras redes de gas», dijo Pellegrini en una rueda de prensa conjunta.

«Por supuesto, siempre que sea a un precio razonable y con tarifas de tránsito razonables (…); se trata de una oportunidad única para diversificar aún más nuestras importaciones de energía», añadió el jefe de Estado, citado por la agencia eslovaca Tasr.

Eslovaquia es, junto a Hungría, uno de los dos países de la Unión Europea (UE) que se opone a adelantar a 2028 la desconexión completa del bloque comunitario de las importaciones de hidrocarburos rusos, algo que sí quieren hacer el resto de los Veintisiete.

Al votar en contra de esa propuesta el pasado mes, el Gobierno eslovaco, considerado uno de los mayores aliados de Moscú, alegó que la medida comprometería su seguridad energética, dado que el país depende aún de Rusia para cubrir sus necesidades de hidrocarburos.

Nawrocki aseguró hoy que Polonia se convertirá pronto en un centro de distribución de gas procedente de Estados Unidos.

El país tiene ya una terminal para gas natural licuado (GNL) y espera la conclusión de las obras de una segunda instalación, de tipo flotante, en un futuro cercano, precisó.

«Los países de Europa central y oriental tienen ante sí una tarea enorme en la que debemos permanecer unidos para lograr la independencia del gas ruso», subrayó Nawrocki, destacando que Polonia no recibe «ningún gas ruso».

La visita oficial a la vecina Eslovaquia es el primer viaje al exterior que realiza el conservador Nawrocki desde que asumió la presidencia de Polonia en agosto pasado.EFE

