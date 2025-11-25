Eslovaquia anuncia que abrirá embajadas en Argelia, Etiopía y Tanzania

1 minuto

Praga, 25 nov (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista de izquierda Robert Fico, anunció este martes que su país abrirá tres nuevas embajadas en África, una en Adís Abeba (Etiopía), otra en Dodoma (Tanzania) y la tercera en Argel (Argelia).

Fico hizo este anuncio en redes sociales durante su participación en la cumbre de la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) que se clausura hoy en Luanda (Angola).

Eslovaquia, una nación de 5,3 millones de habitantes que recuperó las libertades cívicas en 1989, tras la caída del régimen comunista, tiene actualmente sedes diplomáticas en Egipto, Sudáfrica, Kenia y Nigeria.

Durante su viaje a Luanda, el líder eslovaco, cuyo país es miembro de la UE y la OTAN desde 2004, también estableció relaciones diplomáticas con la República Centroafricana y acordó la eliminación de visados para ciudadanos eslovacos que viajen a Sudáfrica.

Con Sudáfrica «hemos acordado la abolición de visados para ciudadanos de Eslovaquia, lo que puede fomentar aún más las oportunidades comerciales y turísticas», afirmó el mandatario. EFE

gm/wr/alf