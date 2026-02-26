Eslovaquia denuncia otro retraso del envío de crudo ruso y prepara más medidas contra Kiev

Praga, 26 feb (EFE).- El Gobierno eslovaco denunció este jueves otro retraso en la reanudación del abastecimiento de crudo de origen ruso por el oleoducto ‘Druzhba’, que atraviesa Ucrania, y amenazó a Kiev con más «medidas recíprocas», tras el anunciado corte de los suministros de emergencia a la red eléctrica ucraniana.

«Lo más actual es que no llegará petróleo durante febrero, y que la primera fecha en consideración es el 3 de marzo», señaló el primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, en un vídeo publicado en redes sociales.

Fico afirmó que «no hay razones técnicas ni legales» que impidan reanudar el flujo del combustible, un combustible que la refinería eslovaca Slovnaft (en Bratislava) compra a Rusia.

«El Gobierno está preparado para más medidas recíprocas», dijo el mandatario, considerado un aliado de Moscú, sin dar más detalles, y recalcó que «Eslovaquia no es un lacayo de Ucrania».

De momento, Bratislava decidió no participar en la financiación de un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, aprobado por la UE en diciembre pasado.

Este préstamo requiere todavía una decisión unánime de la UE sobre la utilización de las reservas del presupuesto comunitario, que sirve de garantía al empréstito, algo que Hungría pretende vetar.

Hungría también se ve afectada por el corte del tránsito del petróleo por el ‘Druzhba’.

«El veto de Hungría es absolutamente eficaz y no sé qué hará con él la Comisión Europea», aseguró Fico, que comparte la misma postura que su homólogo húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán. EFE

