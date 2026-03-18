Eslovaquia dice que no apoyará la proyectada declaración sobre Ucrania del Consejo de UE

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Praga/Viena, 18 mar (EFE).- Eslovaquia señaló este miércoles que rechaza el proyecto de declaración sobre Ucrania que será sometido este jueves a la aprobación del Consejo Europeo en Bruselas porque no incluye un pasaje sobre la seguridad del suministro petrolero a través del oleoducto Druzhba que pasa por el territorio ucraniano.

Así lo señaló el primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, ante la comisión de Asuntos Europeos del Parlamento de su país.

«Hemos exigido que se incluya un apartado sobre el oleoducto Druzhba en las conclusiones sobre Ucrania. Esto ha sido rechazado por razones incomprensibles. Por lo tanto, no daré mi visto bueno a las conclusiones sobre Ucrania», dijo Fico, citado por el portal checo ‘Ceskenoviny’.

Las declaraciones del mandatario aluden al conflicto generado por la interrupción total del suministro de petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría a través de ese oleoducto, que cruza territorio ucraniano, a finales de enero pasado, a causa de los daños provocados por ataques rusos con drones y misiles.

Fico y su homólogo húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, alegan que los daños son mínimos o inexistentes y acusan a Kiev de retrasar la reanudación del transporte de crudo por motivos políticos.

Ambos amenazan con vetar un crédito comunitario de 90.000 millones de euros al país atacado por Rusia si no se logra un acuerdo para que puedan seguir recibiendo petróleo ruso.

También se oponen al nuevo paquete de sanciones de la UE a Rusia debido a las penalidades que afectan al sector energético, y en especial las que buscan prohibir por completo la importación de suministros de gas y crudo rusos. EFE

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