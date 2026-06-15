Eslovaquia e India acuerdan cooperación estratégica en defensa, digitalización y nuclear

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Praga, 15 jun (EFE).- Eslovaquia y la India han suscrito este lunes varios acuerdos de cooperación en esferas como la producción de armas, vehículos, digitalización y uso civil de energía nuclear, en el marco de la visita de Narendra Modi, la primera de un jefe de Gobierno indio a este país desde la disolución de Checoslovaquia en 1993.

«Las relaciones entre India y Eslovaquia se han situado al máximo nivel», dijo Modi en una declaración sin preguntas de los medios retransmitida por la emisora TA3, tras un encuentro con su homólogo eslovaco, el populista Robert Fico.

Sobre este nuevo marco bilateral, Modi explicó que se trata de una «asociación estratégica», algo que refleja la «confianza mutua, prioridades compartidas y futuro común».

Ambos países suscribieron una ‘carta de intenciones’ sobre cooperación en materia de defensa, y cuatro memorandos de entendimiento en tecnologías digitales, movilidad laboral, educación superior e investigación, y producción audiovisual.

De todas estas áreas, el mandatario indio destacó las oportunidades de esta cooperación en los sectores de automoción -Eslovaquia es el principal fabricante de vehículos per cápita del mundo-, producción de vías ferroviarias y tecnologías verdes.

Modi también agradeció el apoyo de Eslovaquia para finalizar el acuerdo de libre comercio entre la UE e India, que debe ser aún firmado, y que implica un mercado conjunto de más de 2.000 millones de personas que representa cerca de un cuarto del PIB global, en el que los aranceles mutuos quedarán recortados en un 90 %.

«Esperamos juntos la aplicación del acuerdo (con la UE) para que las empresas industriales, start-ups y otros puedan beneficiarse al máximo», aseveró el indio.

En el campo de la digitalización, se creará un ‘Indian Chair’ en la Universidad de Kosice, una ciudad del este que acoge una importante incubadora digital, el ecosistema tecnológico Košice IT Valley, compuesto por más de 300 empresas que emplean más de 15.000 profesionales

Modi destacó que «el futuro de la inteligencia artificial no debe estar dirigido sólo por la innovación, sino basado en la confianza, responsabilidad y dignidad humana».

También habló de profundizar la cooperación en la esfera espacial, tras recordar que en 2017 un satélite eslovaco fue lanzado a la órbita terrestre desde la India, y que la investigación del universo ha alcanzado en su país «una velocidad sin precedentes».

Modi explicó que «India y Eslovaquia coordinan de cerca sus pasos en la escena global, y estamos convencidos de que todos los conflictos violentos deben ser resueltos de forma pacífica».

Y que las instituciones globales se deben «redefinir» de acuerdo con la realidad y los desafíos del siglo XXI, logrando aquí el apoyo de Eslovaquia, que se postuló a favor de que India obtenga un asiento permanente -el sexto miembro- en el Consejo de Seguridad de la ONU. EFE

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