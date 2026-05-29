Eslovaquia planea ignorar la obligación de reconocer bodas homosexuales en otros países UE

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Praga, 29 may (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, ha instado al Parlamento de su país a aplicar la Constitución, que veta el matrimonio homosexual, para no reconocer estas uniones celebradas en otros países de la UE, algo que viola una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fico pidió al Parlamento que apruebe con urgencia una norma «para que no haya casos en los que una pareja homosexual se case en algún país y luego venga a Eslovaquia y, en violación de la Constitución, solicite el reconocimiento y la inscripción de dicho matrimonio en el registro civil», informa este viernes el diario Pravda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el pasado noviembre que los Estados miembros están obligados a reconocer el matrimonio homosexual celebrado en otro país comunitario, aunque no acepten los enlaces gais en su legislación interna, en una sentencia referida a un caso en Polonia.

Esa sentencia aclaró que ese reconocimiento «no implica la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Derecho nacional», por lo que no se inmiscuye en la soberanía nacional.

Sin embargo, el argumento de la «política soberana» ha sido el esgrimido por Fico para pedir esa norma que aplique la Constitución.

El político eslovaco logró en 2014, con el apoyo de los democristianos y otras fuerzas de centro derecha, enmendar la Carta Magna para definir el matrimonio exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer.

El año pasado, tras el regreso de Fico al poder, el país volvió a enmendar la Constitución para precisar la existencia de dos sexos, la prohibición de la maternidad subrogada, y la primacía del derecho eslovaco en materia de «identidad cultural y ética» sobre el derecho comunitario, entre otras cosas. EFE

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