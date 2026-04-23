Eslovaquia recupera el suministro de crudo ruso a través de un oleoducto que cruza Ucrania

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Praga, 23 abr (EFE).- El suministro de petróleo ruso a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania, se reanudó la madrugada de este jueves tras tres meses de interrupción por los daños causado a la infraestructura por un ataque ruso en el marco de la guerra en Ucrania.

«Actualmente, la recepción del petróleo se está llevando a cabo de acuerdo con el plan acordado», informó en redes sociales la ministra de Economía eslovaca, Denisa Saková.

Inicialmente, según Saková, estaba previsto que el combustible llegara a la red de oleoductos eslovaca el miércoles, pero finalmente lo hizo a las 02.00 hora local (00.00 GMT).

Eslovaquia exigió la reanudación del flujo del crudo por el Druzhba, tras argumentar que puede abastecerse de combustible ruso hasta que entre en vigor el veto aprobado por la UE en otoño del 2027, una restricción que el país además impugnará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno de coalición de populistas y nacionalistas de Bratislava consideró que el oleoducto era operativo desde hace tiempo y que Kiev ralentizó el bombeo del combustible por razones políticas.

Por este motivo, los eslovacos aprobaron medidas de castigo contra Kiev, como dejar de apoyar la red eléctrica ucraniana en caso de crisis energética y cancelaron la exportación de gasolina al país vecino.

Bratislava también amenazó con bloquear las negociaciones de admisión de Ucrania a la UE.EFE

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