Eslovaquia se muestra dispuesta a apoyar el 19º paquete de sanciones a Rusia

Viena, 22 oct (EFE).- Eslovaquia está dispuesta a apoyar el próximo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) a Rusia al considerar que ha conseguido que se tengan en cuenta sus exigencias, afirmó este miércoles el primer ministro del país centroeuropeo, el populista Robert Fico.

En unas declaraciones ante la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento eslovaco, Fico apuntó un cambio de postura al afirmar que probablemente dará su luz verde al decimonoveno paquete de sanciones en el Consejo Europeo que se celebra mañana en Bruselas, pues hasta ahora amenazaba con vetarlo si Bruselas no toma medidas para abaratar la energía.

«Puedo afirmar hoy que esta presión ha sido atendida y que hemos recibido un nuevo párrafo 53 en las conclusiones, que establece que la Comisión Europea debe reaccionar con mucha firmeza y rapidez ante los precios de la energía», declaró el mandatario, citado por el diario Pravda. EFE

