Eslovaquia suprime ente protector de denunciantes de corrupción pese a objeción de la UE

Praga, 9 dic (EFE).- El Parlamento eslovaco aprobó este martes, con un trámite de urgencia y pese a las objeciones de la Comisión Europea, abolir la Oficina de Protección de Denunciantes de corrupción para sustituirla por un nuevo organismo creado por el Gobierno del populista Robert Fico, algo que la oposición y demás críticos consideran un retroceso democrático.

Fico impulsó desmantelar la Oficina de Protección de Denunciantes (UOO) después de que esta multara tres veces al Ministerio del Interior con más de 100.000 euros en total por no respetar el estatus de denunciantes protegidos.

Creada en 2021 para proteger a denunciantes de corrupción, la Oficina será sustituida por un nuevo organismo, una medida que, según la Fiscalía, ONG y la oposición debilita las garantías, vulnera normas europeas e impone una dirección políticamente designada por el Ejecutivo.

La coalición gubernamental de populistas de izquierdas y ultranacionalistas sacó adelante la polémica reforma con 78 votos a favor de un total de 150, con 57 legisladores en contra y 15 ausencias.

La coalición ha esgrimido argumentos económicos y de racionalización para unificar bajo un mismo techo la nueva Oficina para la Protección de Víctimas de Delitos y Denunciantes, integrando así competencias que antes estaban dispersas en varios organismos.

El Gobierno considera que la UOO está politizada y otorgó protección a presuntos «delincuentes», en concreto a ex agentes del cuerpo de élite NAKA, que en la legislatura anterior persiguieron por corrupción a personas afines a Fico.

Toda la oposición se ha mostrado contraria a la medida y anuncia que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

La Comisión Europea considera que esta reforma vulnera el principio de seguridad jurídica, al permitir que se analicen retroactivamente los motivos de la petición de protección, con lo que los 105 casos actualmente bajo la custodia de la UOO pasarán a estar desprotegidos.

La Comisión, al igual que expertos legales y ONG, insistió en que el organismo encargado de proteger a los denunciantes debe ser independiente y autónomo para poder dar garantías a quienes denuncian corrupción política.

El jefe del Estado, Peter Pellegrini, dijo que es posible que vete esta ley si considera que puede crear problemas a Eslovaquia en la escena internacional.

El Ejecutivo eslovaco ha sido cuestionado en esta legislatura por la eliminación, poco después de su llegada al poder, de la Fiscalía Especial anticorrupción, que dirigía numerosas investigaciones contra personas cercanas a Fico, y también por una reforma del Código Penal que suavizó mucho las penas y recortó los plazos de prescripción de delitos.

Otro de los cuerpos de seguridad abolidos en esta legislatura es la NAKA, una Policía de élite especializada en temas de corrupción, y algunos de cuyos agentes pidieron la protección del UOO por temor a represalias por parte de la actual coalición gubernamental, que expulsó a varios de esos agentes del cuerpo.

Eslovaquia tiene abierto un procedimiento de infracción por la reforma constitucional que llevó a cabo en octubre y en la que estableció que el derecho eslovaco en temas de identidad nacional está por encima del derecho comunitario. EFE

