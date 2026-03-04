Eslovaquia suspende sus envíos de electricidad de emergencia a Ucrania

Viena, 4 mar (EFE).- El operador del sistema de transmisión eléctrica de Eslovaquia (SEPS) ha rescindido su contrato de suministro eléctrico de emergencia con Ucrania, anunció este miércoles el presidente de la entidad, Martin Magath.

La medida, aprobada hoy por el Gobierno del primer ministro eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico, formaliza una decisión que ya se venía aplicando desde hace varios días en represalia a Ucrania por no enviar petróleo ruso a Eslovaquia, informó la agencia de noticias eslovaca TASR en su página web.

«SEPS no ha estado prestando asistencia de emergencia desde el momento en que se anunció la decisión. Hoy, el Gobierno ha adoptado la resolución que completa legalmente todo el proceso», dijo Magath en una declaración.

Según el responsable eslovaco los suministros de emergencia consisten en entregas de electricidad necesarias en momentos críticos para estabilizar la red eléctrica ucraniana.

«No se trata de electricidad utilizada para iluminación, calefacción, cocina o para la vida cotidiana normal», puntualizó el responsable de SEPS.

Eslovaquia está enfrentada desde hace semanas a la vecina Ucrania, atacada por Rusia desde hace cuatro años, por el corte del oleoducto ‘Druzhba’ a través del cual debería llegar petróleo ruso a Europa central.

Mientras que Kiev asegura que la interrupción se debe a un ataque ruso sucedido a finales de enero, los gobiernos de Eslovaquia y de Hungría, ambos cercanos a Rusia y dependientes de las fuentes energéticas rusas, acusan al país vecino de no enviar el crudo por razones políticas. EFE

