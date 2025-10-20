Eslovaquia vetará 19º paquete de sanciones a Rusia si no se abarata la energía

1 minuto

Praga, 20 oct (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista de izquierdas Robert Fico, advirtió este lunes que su país vetará el 19º paquete de sanciones a Rusia por su agresión contra Ucrania si Bruselas no toma medidas concretas para abaratar la energía.

“Pido que en las conclusiones del Consejo Europeo del jueves aparezcan indicaciones claras para que la Comisión Europea de inmediato presente propuestas que lleven a un descenso inmediato de los precios de la energía”, dijo Fico en un breve comunicado publicado en redes sociales. EFE

