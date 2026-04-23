Eslovaquia y Hungría recuperan suministro de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba

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(Actualiza con la confirmación de Hungría)

Praga, 23 abr (EFE).- El suministro de petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría a través del oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania, se reanudó este jueves tras tres meses de interrupción por los daños causados a la infraestructura por un ataque ruso en el marco de la guerra en Ucrania.

«Actualmente, la recepción del petróleo se está llevando a cabo de acuerdo con el plan acordado», informó en redes sociales la ministra de Economía eslovaca, Denisa Saková.

Inicialmente, según Saková, estaba previsto que el combustible llegara a la red de oleoductos eslovaca el miércoles, pero finalmente lo hizo a las 02.00 hora local (00.00 GMT) de hoy.

La petrolera húngara, MOL, confirmó también la llegada de petróleo por el Druzhba.

“El Grupo MOL ha recibido hoy petróleo en las estaciones de bombeo de Fényeslitke y Budkovce”, localidades cercanas a la triple frontera entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania, afirmó la petrolera en un breve comunicado.

El Gobierno húngaro saliente del ultranacionalista Viktor Orbán había vetado un préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania, al considerar que el país vecino bloqueó el tránsito del crudo ruso “por motivos políticos”.

Eslovaquia exigió la reanudación del flujo del crudo por el Druzhba, tras argumentar que puede abastecerse de combustible ruso hasta que entre en vigor el veto aprobado por la UE en otoño del 2027, una restricción que el país además impugnará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno de coalición de populistas y nacionalistas de Bratislava consideró que el oleoducto era operativo desde hace tiempo y que Kiev ralentizó el bombeo del combustible por razones políticas.

Por este motivo, los eslovacos aprobaron medidas de castigo contra Kiev, como dejar de apoyar la red eléctrica ucraniana en caso de crisis energética y cancelaron la exportación de gasolina al país vecino.

Bratislava también amenazó con bloquear las negociaciones de admisión de Ucrania a la UE. EFE

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