Eslovaquia y Hungría recurren a sus reservas de petróleo por corte de suministro ruso

Budapest/Viena, 18 feb (EFE).- Los Gobiernos de Hungría y de Eslovaquia anunciaron este miércoles que activan sus reservas de emergencia de petróleo ante la situación creada por la interrupción de crudo ruso desde Ucrania por el oleoducto, cuyo funcionamiento está afectado desde finales de enero por ataques de Rusia.

«Ucrania chantajea a Hungría y cerró el oleoducto Druzhba. Tenemos que recurrir a las reservas estratégicas», anunció el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un mensaje en la red social Facebook.

Hungría es el mejor aliado de Moscú en la Unión Europea y compra a Rusia al menos el 65 % del petróleo y el 85 % del gas que consume el país.

También el Gobierno de Eslovaquia, otro país muy dependiente del petróleo ruso, anunció que declara el estado de emergencia ante la suspensión de los suministros por Druzhba, informa el diario Pravda.

El Ejecutivo ha aprobado liberar aproximadamente la mitad de las reservas estratégicas y ponerlas a disposición de la empresa petroquímica Slovnaft, vinculada a la húngara MOL, para que mantenga suministrado el mercado local, al tiempo que se interrumpen las exportaciones a Ucrania y otros países, informa ese medio.

«Todo lo que se produzca irá destinado al mercado eslovaco», afirmó el primer ministro, Robert Fico, señala Pravda.

El político populista, que tiene también buenas relaciones con Moscú, ha afirmado que el país no sufrirá escasez de combustible.

Tanto Eslovaquia como Hungría tienen reservas estratégicas para aproximadamente tres meses. EFE

