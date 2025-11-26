Eslovaquia y Portugal coinciden en defender ampliación de la UE a más países como Ucrania

Lisboa, 26 nov (EFE).- El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, subrayó este miércoles que tanto su país como Portugal coinciden en defender una ampliación de la Unión Europea (UE) a más países como Ucrania o Moldavia, durante una visita de Estado a Lisboa.

Así lo señaló el responsable eslovaco en una comparecencia conjunta ante los medios junto con su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palácio de Belém, sede de la Jefatura de Estado lusa.

«Hablamos sobre cómo Europa debería abordar la ampliación de la Unión Europea y comprobamos que nuestras posturas son muy próximas», dijo Pellegrini, quien destacó que tanto Eslovaquia como Portugal apoyan «la adhesión de los países de los Balcanes occidentales y de otros como Ucrania y Moldavia».

Por otro lado, agradeció a Portugal el apoyo en la defensa del flanco este de la OTAN con un contingente luso destacado en Eslovaquia.

«La guerra en Ucrania se desarrolla en la misma frontera eslovaca», advirtió el presidente eslovaco, quien considera necesario seguir hablando sobre el futuro de Europa.

Por su parte, Rebelo de Sousa dijo que su país va a continuar trabajando en el ámbito militar, político-diplomático y en otros campos.

Y volviéndose a Pellegrini señaló: «Sus fronteras son las nuestras».

El responsable luso indicó que durante el encuentro que mantuvieron hoy hablaron de los esfuerzos para «una paz justa y duradera en Ucrania» y de «la problemática de la ampliación» de la UE entre otros.

Sobre las relaciones bilaterales, afirmó que la cooperación es cada vez más dinámicas, pero opinó que «es necesario ir más lejos» en la colaboración económica.

Esta es la primera visita en 20 años de un jefe de Estado eslovaco a Portugal y se produce tras el viaje que hizo Rebelo de Sousa a Eslovaquia en diciembre de 2024, cuando se reunió con Pellegrini en Bratislava y visitó el contingente portugués destacado en el marco de la OTAN en la base militar de Lest.

Pellegrini estará hasta mañana, jueves, en Portugal, donde también tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores, Paulo Rangel, y visitar el Parlamento. EFE

