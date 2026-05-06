Eslovenia, que boicotea Eurovisión, emitirá documentales sobre Palestina la semana próxima

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Zagreb, 6 may (EFE).- La televisión pública eslovena RTV SLO, que boicotea junto con otros cuatro países el Festival de Eurovisión en Viena la semana próxima por la participación de Israel, emitirá en torno al certamen una programación especial sobre Palestina, confirmó este miércoles la directora del canal, Ksenija Horvat.

«No queríamos sustituir la retirada de Eurovisión con un programa de entretenimiento superficial, ya que no tendría sentido», aseguró la responsable de RTV SLO en un correo electrónico enviado a EFE en Zagreb.

«Emitiremos documentales y reportajes cuidadosamente seleccionados que arrojan luz sobre la situación en Oriente Medio y el contexto social más amplio», aseguró Horvat.

RTV SLO pretende con la programación especial titulada ‘Voces de Palestina’, que se emitirá entre el 10 y 20 de mayo, ofrecer al público esloveno lo que la directiva calificó como una «visión más clara» de la realidad en Gaza, Líbano e Irán.

«Queremos que la gente sienta y reconozca que retirarnos del Festival de Eurovisión de este año fue una decisión muy responsable y humana», subrayó Horvat.

Entre las películas que se emitirán destacan ‘No Other Land’, ‘La voz de Hind Rajab’ y ‘Coexistence, My Ass!’, así como un programa de debate sobre el futuro de Eurovisión, el papel de la política en el certamen, los dilemas éticos de las cadenas que participan y el sistema de votación.

Eslovenia, que en mayo de 2024 reconoció el Estado de Palestina junto con España, Irlanda y Noruega, anunció su retirada de Eurovisión 2026 en diciembre pasado, después de que una mayoría de emisoras de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidiera mantener a Israel en el certamen.

Los otros cuatro países que no estarán en el Festival celebrado entre el 12 y 16 de mayo en Viena son España, Irlanda, Países Bajos e Islandia. EFE

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