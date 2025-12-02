Eslovenia da hasta enero para que ciudadanos con armas ilegales las entreguen sin sanción

Belgrado, 2 dic (EFE).- El Parlamento esloveno ha aprobado este martes una enmienda legal por la que los ciudadanos que tengan armas o municiones de forma ilegal puedan entregarlas sin ser sancionados, dentro de las medidas para reducir la criminalidad tras un homicidio el pasado noviembre que provocó la dimisión de dos ministros.

La reforma, que da de plazo hasta enero para esa entrega voluntaria, fue respaldada tanto por el Gobierno de centroizquierda como por la oposición conservadora.

Las armas o municiones entregadas serán destruidas o cedidas a museos, menos aquellas que las autoridades determinen fueron robadas o perdidas.

En informe de 2018 de la ONG suiza Small Arms Survey estimó que en Eslovenia, un país de 2,1 millones de habitantes, hay unas 324.000 armas de fuego en manos de civiles, de las que el 40 % no están registradas.

En relación a su población, es el segundo país de la desaparecida Yugoslavia, tras Croacia, con una menor tasa de armas en manos de civiles.

Según la ONG, gran parte de las armas en posesión ilegal provendrían del periodo posterior al breve conflicto armado de 1991 en el que Eslovenia se independizó de Yugoslavia y al deficiente control posterior.

La tasa de homicidios en Eslovenia es la tercera más baja de la Unión Europea, según datos de Eurostat.

Esta enmienda legal se ha aprobado después de que el pasado noviembre se aprobara otro cambio que autoriza a la Policía a registrar domicilios en busca de armas de fuego sin orden judicial en las zonas consideradas de alto riesgo.

El Gobierno justificó ese aumento de los poderes policiales en la necesidad de restaurar la confianza ciudadana después de que un hombre muriera el pasado agosto tras ser golpeado con un puño americano en la localidad de Novo Mesto.

Un esloveno de 21 años fue detenido por ese crimen.

Ese ataque desató manifestaciones ciudadanas y fuertes reacciones de la oposición exigiendo responsabilidades al Gobierno y más protección, así como la dimisión de los ministros de Interior y de Justicia.EFE

