Eslovenia denuncia injerencia extranjera en sus elecciones y apunta a una empresa israelí

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Zagreb, 18 mar (EFE). – El Gobierno esloveno denunció este miércoles que ha habido injerencia extranjera en la campaña para las elecciones generales del próximo domingo y apuntó a una empresa privada de espionaje israelí como posible responsable.

El secretario de Estado de Seguridad, Vojko Volk, afirmó en rueda de prensa que las pruebas de las que disponen apuntan a patrones similares utilizados por agencias de inteligencia extranjeras antes de las elecciones en otros países para desacreditar a oponentes políticos.

Volk precisó que representantes de la compañía de espionaje privada israelí Black Cube han estado cuatro veces en Liubliana, y que existen pruebas de que en una de esas visitas, el 11 de diciembre, estuvieron en la calle Trstenjakova.

Es allí donde se encuentra la sede del partido opositor conservador SDS, del exprimer ministro derechista, Janez Jansa, que es el principal rival del primer ministro progresista, Robert Golob, en las elecciones del domingo 22.

El propio Golob ha acusado a «servicios extranjeros» de interferir en las elecciones, en las que los sondeos apuntan a un resultado muy apretado entre su partido, Movimiento por la Libertad, y el SDS de Jansa, que ha sido ya primer ministro en tres periodos.

El pasado lunes, un grupo de periodistas de investigación afirmó que Black Cube está detrás de una serie de grabaciones y vídeos filmados en secreto por medio de engaños, y dirigidos contra personalinades asociadas al Gobierno de Golob.

En los últimos días han aparecido en redes sociales vídeos y grabaciones de origen desconocido que muestran a personas vinculadas al Gobierno en conversaciones que demostrarían supuestas actividades corruptas de Golob y algunos colaboradores, cuya autenticidad ha sido desmentida por el Ejecutivo de centroizquierda. EFE

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