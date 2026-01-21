Eslovenia descarta por ahora unirse a la Junta de Paz que impulsa Trump

Belgrado, 21 ene (EFE).- El Gobierno de Eslovenia descartó por ahora sumarse a la Junta de Paz impulsada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, aunque no cierra la puerta a iniciativas de paz en Gaza, afirmó este miércoles la ministra de Exteriores, Tanja Fajon.

«No estamos a favor de la invitación que está sobre la mesa hoy», dijo Fajon en el Parlamento esloveno, según recoge la agencia de noticias STA.

La jefa de la diplomacia eslovena matizó que a nivel de la Unión Europea están revisando la situación y Liubliana está en contacto con otras capitales que también han sido invitadas, dado que existen una serie de dilemas legales y políticos.

Entre otros, destacó que el mandato de la Junta no menciona a Gaza, sino que va más allá de lo acordado y contradice algunas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

«A nivel de la UE, es necesario debatir sobre cuál será ese mandato», dijo, agregando que actualmente no existe una postura común del bloque sobre la Junta de Paz.

También señaló que muchos críticos coinciden en que la Junta podría socavar a la ONU al crear una organización paralela en la que Trump tendría amplios poderes.

Reiteró que Eslovenia sigue comprometida con la paz en Gaza, que ha apoyado los esfuerzos de paz de Estados Unidos y que trabaja para mantener la tregua en la Franja.

Se espera que Trump presente oficialmente su proyecto en el Foro de Davos (Suiza).

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado una Junta Ejecutiva formada por colaboradores cercanos, incluido su yerno, Jared Kushner.

Además, ha extendido invitaciones a líderes mundiales, entre ellos el presidente ruso Vladímir Putin, el presidente argentino Javier Milei y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Algunos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya han descartado sumarse.

Entre los países que ya han anunciado que se suman están Bielorrusia, Kazajistán, Hungría, Kosovo y Albania, entre otros.EFE

