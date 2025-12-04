Eslovenia se retira de Eurovisión 2026 por la participación de Israel

1 minuto

Zagreb, 4 dic (EFE).- La radiotelevisión pública eslovena RTV ha anunciado la retirada de Eslovenia del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas este jueves en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical.

«Eslovenia, junto con España, Montenegro, Países Bajos, Turquía, Argelia e Islandia, solicitó una votación secreta sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero ésta no se celebró», señaló la emisora al destacar que las votaciones no fueron secretas.

«En consecuencia Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia no participarán» en la próxima edición del festival, que se celebrará en Viena, añadió RTV. EFE

