Eslovenia se retira de Eurovisión 2026

Zagreb, 4 dic (EFE).- La radiotelevisión pública eslovena RTV anunció la retirada de Eslovenia del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas este jueves en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical.

«Eslovenia, junto con España, Montenegro, Países Bajos, Turquía, Argelia e Islandia, solicitó una votación secreta sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero ésta no se celebró», señaló la emisora eslovena, al destacar que las votaciones no fueron secretas.

«En consecuencia Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia no participarán» en la próxima edición del festival, que se celebrará en Viena, añadió RTV.

La emisora destacó que la presidenta de su junta directiva, Natalija Gorscak, recordó hoy en Ginebra que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) rechazó la participación del representante ruso la semana posterior a la agresión rusa contra Ucrania y ahora no se atreve a rechazar a Israel.

«A nuestros periodistas no se les permitió, ni se les permite, entrar en Gaza, donde más de 200 fueron asesinados. El año pasado vimos que la actuación israelí era política. Recuerden, le prohibimos a un cantante ruso actuar en Ucrania. En 2017, abrimos la caja de Pandora en Estocolmo cuando ganó una canción política y desde entonces hemos estado combatiendo la política en Eurovisión», añadió.

«Por tercer año consecutivo, el público ha exigido que digamos no a la participación de cualquier país que ataque a otro. Debemos seguir los estándares europeos de paz y entendimiento. Eurovisión ha sido un lugar de alegría y felicidad desde el principio; los artistas y el público estaban unidos por la música y debe seguir siendo así», destacó la directora eslovena.

«Nuestro mensaje es: no participaremos si Israel está presente. En nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza», concluyó Gorscak en su intervención hoy ante la Asamblea General de la UER.

RTV recordó que, al igual que hicieron otras emisoras públicas europeas, como las de España, Irlanda y Países Bajos, ya había advertido previamente de que boicotearía el certamen del próximo año, que organiza Austria si se permitía a Israel competir. EFE

