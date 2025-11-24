Eslovenia suspende la ley sobre suicidio asistido en un referéndum, según los resultados parciales

afp_tickers

1 minuto

Los eslovenos votaron el domingo a favor de suspender una nueva ley destinada a legalizar el suicidio asistido, en un referéndum convocado tras una campaña contra esta legislación impulsada por sus detractores, según resultados parciales.

Alrededor del 53% de los votantes rechazaron la ley, mientras que el 47% se pronunciaron a favor, lo que significa que su aplicación quedará suspendida durante al menos un año.

bk-fec/cn/meb/mb