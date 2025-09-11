Eslovenia veta la entrada a líder secesionista serbobosnio Dodik por sospechas de blanqueo

Zagreb, 11 sep (EFE).- Eslovenia prohibió este jueves la entrada al líder secesionista serbobosnio Milorad Dodik, expresidente de la República Serbia (RS) de Bosnia-Herzegovina, por sospechas de blanqueo de capitales, propiedades adquiridas de forma irregular en su territorio y su desacato a decisiones judiciales federales en Bosnia.

El vicepresidente del gobierno esloveno Matej Arcon explicó que la decisión entra en vigor hoy mismo y que ha sido adoptada por unanimidad por el ejecutivo de coalición de centroizquierda, informó la agencia de noticias eslovena STA.

La televisión N1 informa de que una de las razones de esta sanción es la «transferencia a gran escala de capital de origen dudoso desde la República Srpska y la zona más amplia de los Balcanes Occidentales a Eslovenia».

Según ese medio, existen «sospechas fundadas de que Dodik y miembros de su familia, a través de diversas personas y empresas, poseen en Eslovenia importantes propiedades adquiridas de forma controvertida», al menos cinco en la costa eslovena del mar Adriático, incluida una villa de lujo en Portoroz, cuyos propietarios formales son familiares y amigos de Dodik.

La villa en Portoroz está gestionada por Dorde Durić, un pariente del prorruso Dodik, que desde el año pasado figura en la lista de sanciones del Ministerio de Finanzas de EEUU, mientras Dodik y sus familiares figuran en esa lista desde hace años.

La prohibición se debe también al desacato de Dodik a las decisiones de los órganos judiciales y otras instituciones de Bosnia-Herzegovina, sus ilegales pasos secesionistas y su violación de la Constitución bosnia.

El mandato de Dodik como presidente de la RS finalizó tras ser condenado en junio en firme a seis años de inhabilitación por no acatar las decisiones del Alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt.

La Comisión electoral estatal bosnia convocó para el 23 de noviembre elecciones anticipadas para elegir al nuevo presidente de RS, pero Dodik anunció la obstrucción de esas elecciones y el Parlamento de RS -dominado por fuerzas nacionalistas- convocó para el 25 de octubre un referendo para rechazar las decisiones de los órganos judiciales.

A pesar de que su mandato cesó en agosto, a Dodik, político prorruso que desde hace años aboga por la separación de RS de Bosnia-Herzegovina y su unión con Serbia, lo han recibido desde entonces como legítimo presidente de RS las máximas autoridades de Serbia, Rusia y Hungría.EFE

