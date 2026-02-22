Esmeralda, la guardiana de la lengua ixcateca que está a punto de silenciarse en México

San María Ixcatlán (México), 22 feb (EFE).- De los más de 450 habitantes de Santa María Ixcatlán, en el estado de Oaxaca (sur de México), apenas media decena de personas mayores de 70 años puede comunicarse entre sí a través de su lengua materna, el ixcateco, que únicamente se habla en este municipio ubicado entre las regiones geográficas de la Cañada y Mixteca de Oaxaca.

A ellos se suma Esmeralda Ramírez Salazar, una joven de 28 de edad, quien desciende de los últimos ixcatecos que entendían, comprendían, hablaban y escribían su lengua materna.

Esmeralda emprendió la tarea de revivir el ixcateco entre los niños y adolescentes de Santa María Ixcatlán, y muestra a EFE cómo en un salón en desuso enseña a un grupo de diez menores las primera palabras que, de acuerdo con su plan de estudios elaborado por ella misma, deben conocer para comenzar una conversación y nombrar los alimentos, animales u objetos con las que conviven.

“Totubaí”, es un voz ixcateca que significa en español “guarda silencio”, pero esta vez Esmeralda repasa con su alumnos la entonación de una palabra con tono, como se le conoce a las palabras acentuadas del idioma ixcateco.

“Y ésta, ¿qué tono tiene?”, pregunta a sus alumnos quienes le responden: “agudo y alto”.

El esfuerzo para revivir una lengua casi extinta choca con un contexto poco favorecedor.

“Porque son muy pocas las personas que están interesadas en aprender el ixcateco, y si se pierde pues va a ser malo porque el ixcateco nada más se habla aquí en este pueblo”, comenta a EFE Emilia Jiménez de 13 años de edad, una de las alumnas.

Esmeralda enriquece su vocabulario conversando con su abuela María Patrocinio, quien es otra de las últimas hablantes.

“¿Na tuzema?”, le pregunta a su nieta Esmeralda para saber qué actividad hizo durante la mañana en el palacio municipal de su pueblo.

Doña María Patrocinio recuerda que la causa por la que se dejó de hablar el ixcateco fueron las disposiciones oficiales de mediados del siglo pasado que llegaron a las escuelas en forma de castigo.

“En ese tiempo nos inscribían de 6 años y todavía hablábamos mucho el ixcateco, los maestros se enojaban, nos pegaban, nos dejaban con una piedra así en la mano, nos dejaban ahí en la ventana”, describe.

Ahora el peso de los años y las enfermedades son las que merman su uso, recuerda en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

«Pues ahorita ya no hay personas, ahí están unos abuelitos, pero ya no oyen, ellos hablan y ellos nos contestan otra cosa, ya no oyen”, subraya Patrocinio.

Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el país siete millones de personas tienen un idioma materno distinto al español y prevalecen 68 lenguas indígenas de once familias lingüísticas distintas.

Para Michael Swanton, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el esfuerzo de personas como Esmeralda por preservar la lengua ixcateca la convierte en una guardiana de los sonidos casi extintos con los que se comunicaban sus abuelos.

“Lamentablemente, algunos actores de la política cultural quieren usar lengua materna como eufemismo para lenguas originarias pero no lo es, cualquier lengua viva en el planeta que tiene niños que lo aprenden desde joven es una lengua materna», indica el investigador.

Santa María Ixcatlán, ubicada a 141 kilómetros al norte de la capital de Oaxaca, suma así al rescate del ixcateco, con letreros colocados en los inmuebles más importantes del pueblo indicando, por ejemplo, que iglesia y mercado se escriben “Nungu” y “Ndatsi”, respectivamente. EFE

