España, Argentina, México y Ghana, los únicos cuatro equipos sin goles en contra

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Chattanooga (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Las selecciones de España, Argentina, México y Ghana son las únicas cuatro que se mantienen imbatidas en su portería al término de la segunda jornada del Mundial 2026 entre los 48 conjuntos participantes, entre los que Túnez ocupa el lado opuesto, con nueve tantos, seguido por Uzbekistán, con ocho.

Para lograr esa marca, Argentina tan solo ha necesitado una parada de su portero Emiliano ‘Dibu Marínez’, entre los dos triunfos por 3-0 contra Argelia y por 2-0 contra Austria; Unai Simón hizo tres con la selección española, del 0-0 con Cabo Verde al 4-0 a Arabia Saudí; a Raúl Rangel le exigieron cuatro intervenciones con México entre el 2-0 a Sudáfrica y el 1-0 a Corea del Sur; y Benjamín Asare completó siete con Ghana, entre el 0-1 a Panamá y el 0-0 con Inglaterra.

Son los cuatro únicos conjuntos imbatidos en su portería en esta edición del torneo, al término de la segunda cita de la primera fase, en la que les siguen Estados Unidos, Canadá, Brasil, Marruecos, Escocia, Colombia, Ecuador, Portugal, Bélgica y Francia, con un tanto en contra en dos encuentros, a la espera del desarrollo de la tercera jornada.

Alemania, Costa de Marfil, Suiza, Irán, Corea del Sur, Panamá, Japón, Australia, Inglaterra, Cabo Verde, República Democrática de Congo y Egipto han encajado dos; Países Bajos, República Checa, Uruguay, Turquía, Sudáfrica, Austria y Noruega han recibido tres goles; y Croacia, Haití, Paraguay y Argelia, cuatro.

Hasta cinco tantos en contra acumulan Arabia Saudí, Jordania, Nueva Zelanda y Bosnia Herzegovina; seis tanto Suecia como Senegal; siete han encajado Catar, Irak y Curazao; ocho Uzbekistán y nueve Túnez, que es la más goleada hasta ahora en el campeonato.

En cuanto a paradas de sus porteros, Curazao tiene la mayor cantidad con 20, seguida por las 14 de Arabia Saudí; las 13 de Irán; las 12 de Catar; las 11 de Croacia y Paraguay; las nueve de República Democrática de Congo, Ecuador, Países Bajos y Australia; las ocho de Senegal, Corea del Sur y República Checa; y las siete de Egipto, Sudáfrica, Bélgica, Cabo Verde, Japón, Jordania y Ghana, según las estadísticas oficiales de la FIFA. EFE

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