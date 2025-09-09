España, Argentina y Perú desarticulan una red intercontinental de narcotráfico

Madrid, 9 sep (EFE).- La Policía y la Agencia Tributaria de España y las autoridades policiales de Argentina y Perú han desarticulado conjuntamente una organización criminal, asentada también en Colombia y Chile, que se dedicada al tráfico intercontinental de cocaína oculta en envíos de maquinaria industrial.

En esta operación, siete personas han sido detenidas en España, cuatro en Argentina y otras tantas en Perú, además de quince registros efectuados en domicilios y cinco en naves industriales de España, según informaron este martes las autoridades españolas.

La investigación permitió intervenir 513 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una máquina industrial pesada que era enviada desde Argentina hasta una nave de la ciudad española de Mérida (oeste).

No obstante, las pesquisas comenzaron en 2024 y la droga aprehendida desde entonces llega a 2.600 kilos, que eran ocultados en varios tipos de maquinaria industrial, máquinas trituradoras, tornos, brocas o fresadoras transportadas en contenedores marítimos hacia España y Portugal.

Entre las incautaciones, destacan 833 kilos en una máquina trituradora en el puerto de Paita-Piura de Perú en marzo de 2024 o los 854 kilos en tornos hallados en la frontera entre Perú y Ecuador en mayo de este año.

Un torno industrial desde Buenos Aires hasta España

El pasado abril, la Agencia Tributaria española detectó un envío sospechoso de contener droga, que iba a viajar desde Buenos Aires hasta el puerto de Algeciras (sur español).

Al mismo tiempo, las fuerzas españolas de seguridad recibieron información de la Policía Federal de Argentina, que alertó de la posible existencia en el puerto marítimo de Buenos Aires de un torno industrial que podría estar siendo utilizado para transportar cocaína.

No obstante, las medidas de seguridad con las que la maquinaria había sido construida habían impedido la detección de la droga.

Debido a las sospechas de la posible contaminación con cocaína del material industrial y sabiendo que viajaría a España, se activaron los mecanismos internacionales de colaboración policial entre ambos países.

Las indagaciones permitieron detectar que la maquinaria iba a entrar por el puerto de Algeciras y que, detrás del envío, se encontraba una organización criminal asentada en España con conexiones internacionales.

Las importaciones se basaban en un entramado de empresas superpuestas con varios testaferros que la banda utilizaba para ocultar el rastro.

El contenedor con origen en Argentina llegó a Algeciras en julio. Allí estuvo un mes, hasta que, a finales de agosto, partió hacia Mérida, donde fue descargado en una nave.

Los agentes, que ya habían establecido un dispositivo de vigilancia, entraron en el almacén y descubrieron un doble fondo en la maquinaria, en el que localizaron 444 pastillas de cocaína con un peso de 513 kilos. EFE

