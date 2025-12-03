España, con Argentina, Fiyi y Canadá en la fase de grupos del Mundial de Rugby 2027

1 minuto

Sídney (Australia), 3 dic (EFE).- España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, según deparó este miércoles el sorteo celebrado en Sídney.

La mano de Alicia Lucas, oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, fue la que decidió la suerte de Los Leones española, mientras que Brett Robinson, presidente de World Rugby, fue el que sacó la bola de Los Pumas.

Bajo la dirección del técnico argentino Pablo Bouza y con Jon Zabala como capitán, los españoles llegaron al sorteo como la selección número 15 del ránking mundial, mientras que los argentinos se encuentran en el número 6, con el técnico Felipe Contepomi y el capitán Julián Montoya. EFE

emg/pav/fc

(foto)(vídeo)