España, el país de la OCDE con el mayor superávit en la cuenta de viajes por el turismo

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París, 1 jul (EFE).- España es, con mucha diferencia, el país de la OCDE con la mejor balanza de ingresos en la cuenta de viajes gracias al turismo, con un superávit de 73.808 millones de dólares en 2024, muy por delante de los 48.906 millones de Turquía, los 40.413 millones de Japón y los 34.865 millones de Estados Unidos.

En un informe publicado este miércoles sobre las tendencias y políticas turísticas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que en 2024 fue Japón el país que más vio incrementada su balanza turística (un 37,6 %), gracias a la depreciación del yen y a la recuperación del mercado chino tras varios años de parón por la covid.

En 2024, el último año para el que existen datos comparables, también tuvieron un saldo particularmente positivo por el turismo Italia (22.955 millones de dólares), Portugal (22.596 millones), México (21.632 millones) y Francia (17.192 millones).

En el otro extremo, algunos países presentaron un déficit considerable, lo que se explica porque sus residentes gastaron mucho más en los viajes en el extranjero de lo que se ingresó por los turistas que los visitaron.

Eso sobre todo ocurrió en Alemania, con un déficit de 76.670 millones de dólares, Reino Unido (34.734 millones), Bélgica (17.440 millones), Corea del Sur (12.502 millones) y Noruega (10.420 millones).

Fuera de la OCDE, entre la quincena de otros países cubiertos también por el estudio, Brasil presentó un déficit de 12.330 millones de dólares y Argentina de 2.845 millones, mientras Tailandia se apuntó un superávit de 26.353 millones, Croacia de 13.631 millones y Egipto de 11.272 millones.

Por lo que respecta al número de turistas extranjeros recibidos en la OCDE, en 2024 subieron un 8,1 % hasta 819,5 millones, con lo que se superó por primera vez el volumen de 2019, antes de que estallara la crisis de la covid que paralizó los viajes.

Según las estimaciones de los autores del informe, en 2025 el ascenso fue del 3,4 % en los países miembros, es decir un ritmo inferior al 5 % global.

Los mayores incrementos dentro de la organización en términos relativos el pasado ejercicio se constataron en Japón (un 16 % a 42,68 millones de turistas), Corea del Sur (16 % a 18,94 millones), en ambos casos favorecidos por la vuelta de los turistas chinos, en Finlandia (17 % a 3,38 millones) y en Chile (15 % a 6 millones).

En cualquier caso, los que en 2025 recibieron más turistas extranjeros en cifras absolutas fueron Francia (102 millones, un 2 % más que en 2024), España (96,8 millones, un 3 % más), Estados Unidos (68,29 millones, un 6 % menos), Turquía (62 millones, un 2 % más), Italia (61,34 millones, un 6 % más) y México (47,79 millones, un 6 % más).

Aunque la OCDE no tiene proyecciones propias sobre el impacto que ha tenido y va a tener la guerra en Oriente Medio en el turismo, recuerda que la agencia especializada de la ONU calcula que el alza para este año será entre uno y dos puntos porcentuales menos que su previsión inicial, en la que esperaba una expansión global del turismo del 3-4 % respecto a 2025.

A más largo plazo, la OCDE señala que el sector se va a beneficiar de una ampliación de la clase media en el mundo, con alrededor de 5.000 millones de personas en el horizonte de 2030, comparados con los 4.000 millones que suponían a comienzos de los años 2020.

Como los mayores incrementos se esperan en China y en la India, que es el país con el crecimiento más rápido, aprovechar esa oportunidad de negocio, según la OCDE, pasa por adaptarse a las preferencias de esos mercados y al mismo tiempo gestionar los impactos sociales y medioambientales que tiene el turismo. EFE

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