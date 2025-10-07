The Swiss voice in the world since 1935
España, el tercer país de la OCDE con más profesores con contratos de menos de un año

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 7 oct (EFE).- España es el tercer país de la OCDE, sólo por detrás de Estados Unidos y Francia, con el mayor porcentaje de profesores con contratos de menos de un año, con un 24,6 %, y lejos del 14 % de media de la organización.

Ese dato aparece en la encuesta sobre la enseñanza y el aprendizaje publicado este martes, un estudio en el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa temporalidad supone un cierto grado de inseguridad y de imprevisibilidad que puede causar problemas e impedir que los profesores funcionen de forma óptima.

Al mismo tiempo, los autores del estudio señalan que los contratos temporales facilitan a los centros escolares y a las autoridades responder a los cambios organizativos y a las necesidades educativas.

Estados Unidos es el que tiene el mayor porcentaje de docentes con un contrato inferior a un año (25,5 %), seguido de Francia (24,9 %) y de España (24,6 %).

España, con un 69,1 % de profesores con contratos indefinidos, está también notablemente por debajo de la media del 80 % de la OCDE, con un 80 % y sólo hay cifras inferiores en Costa Rica (55,7 %), Portugal (67,4 %) y Estados Unidos (65,5 %). EFE

