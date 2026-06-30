España, entre los 15 incumplidores en Europa de las reglas anticorrupción de altos cargos

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París, 30 jun (EFE).- España es uno de los 15 países europeos que incumplen las reglas del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción de altos cargos del gobierno central y de los agentes de las fuerzas del orden estatales.

En la contabilidad oficial actualizada a fecha de este martes, el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) señala que a finales de 2025 eran 11 los que no cumplían con esas reglas, pero luego el número ha aumentado.

En esa lista inicial estaban Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y España y a esos once países se añadieron tras las reuniones plenarias del GRECO en marzo y junio Grecia, Irlanda, Montenegro y Serbia.

En el caso de España, su última evaluación sobre los estándares anticorrupción que no se respetan se publicó en agosto del pasado año y los expertos del Consejo concluyeron entonces que no había ninguna de las 19 recomendaciones que le viene haciendo desde 2019 que se cumpliera completamente.

De las tres recomendaciones que se incumplen totalmente, una se refiere al régimen que debería aplicarse a los asesores del Gobierno, ya que el GRECO estima que debería ser, en términos de transparencia y de exigencias de seguridad, equivalente al que tienen las personas con responsabilidades en el Ejecutivo.

Otra en la que no se han producido avances desde que se plantearon en 2019 es la revisión del aforamiento de los miembros del Gobierno para que no se impida a la justicia actuar contra ellos cuando haya sospechas de corrupción.

La tercera afecta a los grupos de presión que tienen contactos con los responsables del Gobierno y del Parlamento, ya que el GRECO querría que hubiera reglas de transparencia para que se disponga de información sobre los objetivos de esas relaciones, y en particular para que se pueda identificar a esas personas y conocer los asuntos que tratan.

Para poner más presión a España, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, envió en agosto una carta al ministro español del Exteriores, José Manuel Albares, para pedirle «una acción determinada con vistas a lograr progresos tangibles tan pronto como sea posible».

El GRECO ha dado de plazo hasta finales de este año a España para llevar a cabo después una nueva evaluación, en una fecha todavía por determinar.

En un discurso en línea emitido este lunes durante la presentación de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la confianza en las instituciones públicas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un repaso de algunas de sus reformas para reforzar la lucha contra la corrupción.

Sánchez contó que para hacerlo se habían incorporado recomendaciones de la OCDE, pero también del GRECO e hizo hincapié en que «la cooperación internacional y el aprendizaje entre pares son esenciales si queremos construir instituciones resilientes, transparentes y responsables». EFE

ac/ah