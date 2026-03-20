España, entre los países más valorados por los ciudadanos del Benelux, según un estudio

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Bruselas, 20 mar (EFE).- España se sitúa entre los países europeos más valorados por los ciudadanos del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), según un estudio llevado a cabo por el Real Instituto Elcano y presentado este viernes en Bruselas.

El informe, que se encuadra en una serie de estudios del citado instituto sobre las percepciones mutuas entre España y otros países europeos, se basa en entrevistas a 3.400 ciudadanos de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo llevadas a cabo en 2024.

España recibe la tercera mejor valoración media (un 6,9) por parte de los ciudadanos del Benelux, de entre un total de diez países y solo por detrás de Países Bajos y Luxemburgo, con 7,2 y 7 puntos respectivamente.

Entrando en detalle por grupos nacionales y lingüísticos, los ciudadanos neerlandeses dan una menor nota media a España (6,8), que los ciudadanos de las regiones belgas valona (7,02) y flamenca (7,05) y que los luxemburgueses (6,95), según el estudio, que fue presentado en la Embajada de España en Bélgica y en el que también colaboraron la Fundación Carlos de Amberes y la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo.

Entre los encuestados, una mayoría consideraba que España tenía más calidad de vida y mejor producción cultural que el Benelux, mientras que ponía por delante a estos tres países centroeuropeos en otros factores como el sistema económico, el respeto medioambiental y el nivel científico y tecnológico.

Preguntados sobre las marcas españolas más conocidas entre los encuestados neerlandeses, belgas y luxemburgueses, Seat, Zara e Iberia lideraron la lista. EFE

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