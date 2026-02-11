The Swiss voice in the world since 1935
España, entre los países UE con más mujeres científicas e ingenieras

Bruselas, 11 feb (EFE).- España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor proporción de mujeres científicas e ingenieras (47,6 %), por encima de la media comunitaria (40,5 %) y superada sólo por Letonia (50,9 %), Dinamarca (48,8 %) y Estonia (47,9 %), informó hoy la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Además, las mujeres suponían en 2024 más de la mitad en esas carreras técnicas en cuatro regiones españolas: Canarias (58,8 %), Centro (52,5 %) Noroeste (52,4 %) y sur (50,3 %), según la clasificación geográfica de Eurostat, que también identifica más de un 50 % de mujeres en esas profesiones en algunas regiones de Portugal, Polonia, Bulgaria, Suecia y Letonia.

A la cola de los Veintisiete se sitúan Finlandia (30,7 %), Hungría (31,7 %), Luxemburgo (32,4 %), Eslovaquia (33,6 %) y Alemania (34,6 %).

El número de mujeres que trabajan como científicas e ingenieras en la UE ha ido en aumento, pasando de 3,4 millones en 2008 a 5,2 millones en 2014 y 7,9 millones en 2024.

«Las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología significan sociedades mejores. En Europa lo sabemos y nos sentimos orgullosos de las mejoras logradas a lo largo de los años. Pero aún queda mucho por hacer. Luchemos contra cualquier retroceso. Sigamos construyendo futuros luminosos, justos e inclusivos», declaró en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera. EFE

