España, entre países de Eurozona con mayor riesgo de desviación fiscal, con Francia líder

2 minutos

Londres, 9 dic (EFE).- España figura entre los países de la Eurozona con un riesgo «relativamente alto» de desviarse de sus objetivos fiscales el próximo año, aunque por detrás de Francia, Letonia y Malta, de acuerdo con un informe de Oxford Economics publicado este martes.

El documento, que analiza las situaciones fiscales de las economías de la Eurozona, asegura que algunos gobiernos están depositando «demasiada fe» en la capacidad de crecimiento de su PIB para soportar sus presupuestos, lo que aumenta el riesgo de desviación fiscal.

Francia se posiciona para Oxford Economics como el país con mayor peligro, dadas sus «políticas estancadas y su pobre crecimiento», seguido de Letonia, Malta, España y Países Bajos, en contraposición a economías como Italia, Estonia y Eslovenia, que previsiblemente enfrentarían el riesgo más bajo de desviación fiscal.

En el caso de España, el economista de Oxford Economics Rory Fennessy señaló en un comunicado que el país tiene un riesgo de desviación fiscal «relativamente alto», pues «habrá menos austeridad fiscal de lo que supone el Gobierno».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado recientemente que su objetivo para el próximo año es alcanzar un déficit del 2,1 % del PIB, una estimación más optimista que el 2,4 % que prevé Oxford Economics.

El informe señala que el buen rendimiento del crecimiento económico de España debería prolongar la mejora observada en el déficit fiscal en los últimos años y limitar los riesgos de desviación, pero la «fragmentación» parlamentaria ha impedido que el país presente un presupuesto a la Comisión Europea desde 2023.

«El Gobierno (español) prevé un ajuste estructural mayor del que nosotros suponemos, pero, si tiene éxito, esto lastrará el crecimiento del PIB más de lo que esperamos, por lo que estos factores se compensan en gran medida entre sí», añade.

«Sin embargo, la falta de una consolidación significativa en el presupuesto estructural podría dar lugar a un mayor riesgo de desviación si el crecimiento decepciona», agrega el documento. EFE

rb/lar