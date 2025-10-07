España, entre países de la UE con menos personas que trabajan más de 45 horas semanales

Bruselas, 7 oct (EFE).- El porcentaje de empleados que trabajó más de 45 horas semanales en España entre abril y junio pasados fue del 9,2 %, una tasa que sitúa al país entre los que menos superaron esa duración de jornada en la Unión Europea en ese periodo, según datos publicados este martes por la agencia de estadística comunitaria Eurostat.

En toda la UE, el 10,8 % de los europeos entre 20 y 64 años trabajaron más de 45 horas semanales en su empleo principal y secundario combinados en el segundo trimestre.

Los datos muestran importantes diferencias entre los países de la UE, con Estados donde una buena parte de la población hizo esas largas jornadas, liderados por Grecia (20,9 %), seguida de Chipre (16,6 %) y Malta (14,6 %).

En el extremo opuesto, la menor tasa se observó en Bulgaria (2,5 %), Letonia (4,1 %) y Rumanía (5,9 %).

La mayor parte de trabajadores europeos (72,3 %) trabajó entre 20 y 44 horas semanales (combinando empleos principales y secundarios) en el segundo trimestre.

Bulgaria (92,8%), Rumanía (90,6%) y Letonia (86,9%) registraron los mayores porcentajes de personas en esa categoría.

Por otro lado, en toda la UE el 16,9 % de los ocupados entre 20 y 64 años trabajaron hasta 19 horas a la semana entre abril y junio, y en particular así lo hicieron los ciudadanos de Alemania (26,8 %), Dinamarca (25,5 %) y Austria (25,3 %).

En el extremo opuesto, el porcentaje fue muy bajo en Rumanía (3,5 %), Bulgaria (4,6 %) y Grecia (6,1 %). EFE

