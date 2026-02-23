España, Francia y Portugal lideran petición mantener competencia ministros de Agricultura

Bruselas, 23 feb (EFE).- España, Italia y Portugal lideran una petición este lunes en el Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) para mantener una serie de competencias de las políticas comunitarias agrícolas y pesqueras en manos de los ministros del ramo.

«Junto a Francia y Portugal, España ha preparado un documento para intentar lograr aquello que nos habíamos planteado como (…) aspecto estratégico a defender», dijo el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a su llegada a la reunión en Bruselas, añadiendo que la Política Agrícola Común (PAC) «tiene que continuar siendo una política europea y eso significa que tenga un reglamento que sea capaz de cubrir todos los aspectos que se refieren a las intervenciones de la Política Agrícola Común».

La propuesta presupuestaria para el periodo 2028-2034 de la Comisión Europea, que centraliza en los gobiernos la gestión de la mayor parte de los recursos, revolvió al sector primario y a sus ministros ya que consideraron que diluye la asignación de la PAC y del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa) dentro de un megafondo (conocido como Reglamento NRPP) que mezcla otras políticas y que se reparte por países.

A raíz de esto, la presidencia rotatoria chipriota del Consejo Europeo planteó a los Estados miembros «el incremento del número de artículos del Reglamento que deba versar sobre la PAC», aseguró el ministro, quien señaló que es un paso «positivo» pero «insuficiente».

Otros 14 Estados miembros ya han apoyado la petición de España, Francia y Portugal, aunque Planas espera que tras la reunión de hoy sean aún más los países que la respalden.

Según el documento que presentaron hoy en Bruselas, los países firmantes «consideran que una serie de disposiciones relativas a la Política Agrícola Común (PAC) y a la Política Pesquera Común (PPC) que figuran actualmente en el proyecto de Reglamento NRPP deberían transferirse, según proceda, a los proyectos de reglamentos sectoriales específicos de la pesca y de la PAC».

Planas puso como ejemplo la definición de «agricultor activo», lo cual determina qué agricultores reciben fondos europeos.

«¿Qué sentido tiene determinar que un agricultor o un ganadero va a percibir las ayudas de la Política Agrícola Común, si eso no lo llevamos a cabo en el marco de la agricultura y la alimentación? No veo al Consejo de Asuntos Generales decidiendo quién es un agricultor que deba o no percibir la PAC», explicó el ministro.

«En la última PAC lo hicimos a nivel nacional, pero está claro que ese es un tema central que los ministros de Agricultura queremos que se discuta en el Agrifish (Consejo de ministros de Agricultura y Pesca)», dijo, y añadió: «no sé quién teme a los ministros de Agricultura, pero lo que sí que tengo claro es que ejercemos nuestras competencias y pensamos continuar haciéndolo en defensa de nuestros agricultores».

Los ministros europeos debatirán también hoy el informe de evaluación del Ejecutivo europeo sobre las prácticas comerciales desleales.

En ese sentido, Planas se mostró convencido de que la legislación española está «más avanzada que la europea» y que, «por tanto, estamos de acuerdo en que la Comisión Europea efectúe nuevas propuestas y le damos la bienvenida», siempre y cuando «no vaya hacia atrás».

Finalmente, los responsables de Agricultura conversarán durante el almuerzo sobre la reforma de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

«Es muy importante porque la FAO y su objetivo de acabar con el hambre y la malnutrición continúa siendo, por desgracia, un objetivo de actualidad», dijo el ministro.

Del mismo modo, señaló que «estamos viviendo una crisis a nivel de los organismos de Naciones Unidas, de las relaciones internacionales y de una puesta en duda de su papel, pero por eso es muy importante que se oiga la voz de la Unión Europea». EFE

