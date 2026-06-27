España, invencible para Uruguay

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La selección española, ganadora por 0-1 en la tercera jornada del Mundial 2026, volvió a ser invencible para Uruguay, con la que no ha perdido en ninguno de sus once enfrentamientos a lo largo de la historia, con cinco triunfos españoles, cinco empates, dieciséis goles de la Roja y ocho celestes.

España ha ganado los cuatro últimos. Aparte de este viernes, también se impuso el 17 de junio de 2013 en la Copa Confederaciones por 2-1, el 6 de febrero de 2013 en un amistoso con un triunfo por 3-1 y el 17 de agosto de 2005, en otro amistoso, por 2-0.

Del resto de enfrentamientos otros dos los venció España (2-1 el 4 de septiembre de 1991 y 2-0 el 23 de mayo de 1972, en sendos amistosos) y otros cinco acabaron con igualdad: 2-2 el 18 de enero de 1995, 0-0 el 10 de junio de 1990 en el Mundial de Italia 90, 0-0 el 24 de mayo de 1978, 1-1 el 23 de junio de 1966 y 2-2 el 9 de julio de 1950, en el Mundial. EFE

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