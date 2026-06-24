España, Italia, Austria y Luxemburgo piden preservar el programa medioambiental LIFE

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Bruselas, 24 jun (EFE).- España, Italia, Austria y Luxemburgo reclamarán mañana en el Consejo de Medioambiente de la Unión Europea que se garantice la continuidad del programa LIFE en el próximo presupuesto comunitario a largo plazo, ante el riesgo de que quede diluido dentro de instrumentos financieros más amplios.

Los cuatro países han trasladado al resto de Estados miembros un documento, al que ha tenido acceso EFE, que debatirán mañana los titulares de Medioambiente de los países de la UE, reunidos en Luxemburgo.

Fuentes diplomáticas precisaron que el objetivo de la iniciativa es «iniciar una discusión, ponerlo encima de la mesa».

Madrid, Roma, Viena y Luxemburgo defienden el papel desempeñado por LIFE durante sus más de tres décadas de existencia y advierten de que la futura reorganización del presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 podría reducir la visibilidad y la eficacia de las políticas medioambientales de la UE.

Según el texto, la Unión Europea afronta actualmente una «triple crisis ambiental» marcada por la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, que afecta directamente al bienestar de los ciudadanos y a la sostenibilidad de su modelo económico.

Los gobiernos firmantes subrayan que el programa LIFE ha demostrado durante más de 34 años ser «un instrumento clave» para la aplicación efectiva de las políticas medioambientales y climáticas de la Unión.

Creado en 1992, LIFE ha cofinanciado más de 6.000 proyectos y ha movilizado más de 12.000 millones de euros para iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente, la acción climática, la economía circular, la biodiversidad y la transición energética.

A juicio de los cuatro países, su valor añadido es «claro», ya que se trata del «único instrumento financiero de la UE dedicado exclusivamente al medio ambiente y a la acción por el clima».

Además de aportar financiación, LIFE facilita la aplicación de la legislación comunitaria, el desarrollo de capacidades técnicas y la cooperación entre administraciones y otros actores implicados, lo que lo convierte, según el documento, en «un auténtico motor» de implementación de las políticas europeas sobre el terreno.

Los cuatro países muestran su preocupación por las discusiones en marcha sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE, orientadas a simplificar e integrar los distintos programas presupuestarios, una discusión compleja que se espera se pueda cerrar a finales de año.

En particular, alertan de que una eventual integración de LIFE en fondos más amplios, como el futuro Fondo Europeo de Competitividad, podría conducir a «una pérdida de visibilidad, financiación específica y capacidad de aplicación efectiva sobre el terreno», subordinando los objetivos medioambientales a otras prioridades.

Asimismo, señalan que las dotaciones inicialmente contempladas para biodiversidad y restauración de la naturaleza en el próximo presupuesto comunitario son inferiores a las actualmente vigentes. EFE

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