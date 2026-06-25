España, Italia y Chequia enviarán ayuda a Venezuela vía mecanismo UE de protección civil

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Bruselas, 25 jun (EFE).- España, Italia y la República Checa enviarán ayuda a Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país, que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, anunció este jueves la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

«Venezuela ha activado el mecanismo de protección civil de la UE. La dirección general de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea coordina la respuesta internacional. España, Italia y la República Checa han ofrecido su ayuda y enviarán equipos al lugar. Eso es la solidaridad europea», escribió Lahbib en sus redes sociales.

Los principales líderes de la Unión Europea han expresado sus condolencias a lo largo de la mañana y declararon que la UE «está preparada para intensificar la asistencia» en Venezuela.

Bruselas ha activado ya su sistema de cartografía por satélite, Copernicus, que le permite ofrecer imágenes detalladas del alcance de la catástrofe.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas. EFE

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