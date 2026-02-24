España, Italia y Grecia refuerzan en Roma la cooperación migratoria con Pakistán

2 minutos

Roma, 24 feb (EFE).- España, Italia y Grecia reforzaron este martes en Roma la cooperación migratoria en el Mediterráneo con Pakistán, país con el que abordaron la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, según informó el Ministerio del Interior español en un comunicado.

El encuentro fue organizado en la capital italiana por el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, con sus homólogos español y pakistaní, Fernando Grande-Marlaska y Mohsin Raza, respectivamente, y el ministro de Migración y Asilo de Grecia, Tano Plevris.

En la reunión abordaron la relación de los países mediterráneos con Pakistán en asuntos como la inmigración irregular y en formas de aplicar una política migratoria preventiva como «el mejor camino y el único posible» para reducir las llegadas irregulares, según subrayó Marlaska.

Durante su intervención, el ministro destacó los «buenos resultados» migratorios de España, con una caída de más del 42% en las llegadas irregulares el pasado año y un descenso del 59% en las primeras semanas de 2026 respecto al mismo periodo anterior, un avance que atribuyó a la cooperación con los países de origen y tránsito.

«La colaboración con nuestros socios del Mediterráneo occidental y de la fachada Atlántica han evitado cerca de 25.300 llegadas a España en 2025. Sin ese apoyo, el número habría sido un 70 por ciento superior al registrado», recalcó.

En el debate también se analizó el funcionamiento del Acuerdo de Readmisión UE–Pakistán, el mecanismo comunitario diseñado para reforzar la eficacia de los procedimientos de retorno.

Marlaska lo calificó como «un instrumento muy positivo», aunque subrayó que exige «una coordinación constante» en materia de identificación, expedición de documentos de viaje y cumplimiento de los plazos establecidos.

Durante la reunión, el ministro español también incidió en la necesidad de reforzar la cooperación migratoria bilateral mediante la creación de puntos de contacto permanentes y el intercambio de información y experiencias.

«La política fronteriza implica riesgos de gran calado, como la falsedad documental, el apoyo a movimientos irregulares y determinadas formas de delincuencia organizada a los que debemos hacer frente», destacó.

En este sentido, abogó por el impulso de programas conjuntos de formación y capacitación, especialmente en materia de gestión de fronteras, y recordó dos iniciativas previas de formación conjunta con Pakistán centradas en la falsificación documental. EFE

cee/csv/fpa

(foto)