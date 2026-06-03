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España, muy preocupada por el impacto del cerco de EE.UU. a Cuba en empresas españolas

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Madrid, 3 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España está siguiendo con «enorme preocupación» el impacto que están teniendo fuera de Cuba las medidas «unilaterales» de Estados Unidos contra la isla, que afectan a los intereses de empresas españolas, como el anuncio por parte de Meliá de dejar de operar quince hoteles.

Medidas que además agravan «la penuria humanitaria» de la población cubana, subrayaron a EFE fuentes de Exteriores después de que la compañía Meliá Hotels International haya decidido dejar de operar y comercializar «de forma inmediata» quince hoteles en Cuba, por «el contexto geopolítico, social, legal y económico» de la isla.

La cadena hotelera lo anunció dos días antes de que se cumpla el plazo fijado por EE.UU. a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y con Gaesa, el conglomerado empresarial de los militares cubanos.

De no hacerlo, EE.UU. podrá congelar los activos en su territorio de las entidades que operen en los sectores clave cubanos como energía, minería, defensa o seguridad o que hayan brindado apoyo al Gobierno cubano.

También, fuentes del Ministerio español de Economía señalaron que el Gobierno lleva a cabo un seguimiento estrecho y permanente de la situación en Cuba y mantiene contactos continuos con las empresas potencialmente afectadas.

Meliá es una de las compañías españolas que han adoptado esta medida, como también hizo la aerolínea Iberia o la hotelera Iberostar ante la incertidumbre política que vive la isla y por las amenazas de Washington, que no descarta una acción militar contra Cuba. EFE

alr/jlp/ma/lss

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