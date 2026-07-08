España, otros diez países europeos y Canadá asumirán responsabilidades en los mares norte

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Ankara/Berlín, 8 jul (EFE).- España, otros diez países europeos y Canadá se comprometieron este miércoles en la cumbre de la OTAN en Ankara a asumir más responsabilidades en la región del Atlántico Norte, el Ártico y el mar Báltico en una respuesta a las exigencias de Estados Unidos.

«Con esta iniciativa, Europa y Canadá están haciendo una contribución a mejorar la seguridad del Atlántico Norte y el alto Norte», dijo en un comunicado el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien defendió el compromiso como una «respuesta directa a los llamamientos de Estados Unidos a que otros países asuman más responsabilidad en la seguridad del territorio aliado».

El compromiso de estas doce naciones recogido en una declaración conjunta significará que los países implicados -en los que se incluyen, además de Noruega, España y Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Portugal, Suecia y el Reino Unido- ampliarán su cooperación en materia de defensa, inteligencia y mando y control marítimo.

«Cooperaremos todavía de forma más intensa en la inteligencia aliada, la defensa y el mando y control marítimo en los mares del norte, la libertad de navegación y asegurar las líneas de comunicación», dijo el jefe del Gobierno noruego, que precisó que Estados Unidos también contribuirá a «mejorar la seguridad».

«Los mares del norte no son sólo importantes para Europa, también son vitales para la defensa de Norteamérica», abundó el líder noruego.

El deseo de Trump de controlar Groenlandia

Los doce países se pronunciaron en favor de asumir más peso a la hora de asegurar las regiones norteñas del Atlántico y del Ártico, además del mar Báltico, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrara el martes y este miércoles en Ankara de nuevo su deseo de querer controlar el territorio autónomo danés de Groenlandia.

Esos comentarios fueron nuevamente rechazados por el Ejecutivo danés, ya que, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que la isla ártica «no está en venta» y que es un territorio que su país defenderá.

Støre se distanció por su parte de las declaraciones de Trump, y reiteró que «son los groenlandeses y los daneses quienes deben decidir sobre el desarrollo de la situación».

«Nosotros nos ocuparemos juntos de la seguridad en el Ártico», recalcó.

Al informar del compromiso de los doce países, el Gobierno noruego también recordó que ya el pasado mes de junio, Noruega, Alemania y el Reino Unido anunciaron que iban a intensificar su cooperación en materia de guerra antisubmarina.

La amenaza de Rusia

En la declaración conjunta, los doce apuntaron que también actúan tras reconocer «un entorno de seguridad complejo», en una iniciativa que sirve para mostrar «el deseo y capacidad de disuadir y defenderse frente a la amenaza a largo plazo que representa Rusia».

«Nuestras naciones ya cuentan con capacidades y plataformas marítimas modernas, y tienen planes para aumentar significativamente estas capacidades durante la próxima década, lo que nos posicionará como una fuerza colectiva para operaciones marítimas de alto nivel», destacaron en la declaración.

«Este compromiso muestra una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte, en la que Europa y Canadá asumen una mayor responsabilidad por nuestra seguridad euroatlántica, en estrecha coordinación con Estados Unidos», abundaron los países, que defendieron que tanto europeos como canadienses quieren y son capaces de «asumir equitativamente» las cargas en la Alianza. EFE

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