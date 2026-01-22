España, presente en las colecciones masculinas de París con Camperlab y Sonia Carrasco

3 minutos

Abraham de Amézaga

París, 22 ene (EFE).- La presencia española se ha dejado ver este jueves en París, con las firmas Camperlab y Sonia Carrasco, que han presentado sus colecciones de moda hombre para el otoño-invierno 2026-27, dentro del calendario oficial de la Semana de la Moda.

Dos marcas que coinciden en que proponen prendas también para mujeres, como han mostrado en sus desfiles.

Camperlab, que ha presentado por segunda vez consecutiva su colección en la Semana de la Moda parisina, lo ha hecho en la Maison de la Mutualité, teatro Art Déco erigido a principios de la década de 1930.

Ha sido la última colección de Achilles Ion Gabriel, su director creativo, que cesó en el cargo hace una semana. Con ella, el finlandés, responsable hasta ahora del diseño igualmente de Camper -la ‘hermana mayor’ de Camperlab-, ha querido realizar una oda a sus inviernos en el extremo norte de su país.

La colección, compuesta de una veintena de conjuntos, abarcaba desde propuestas amplias, la mayoría, a compactas. Lo amplio se percibe en chaquetas y pantalones, algunos de ellos de aspecto usado; contrastado en ocasiones con ceñidas camisetas.

Colores de aire claramente otoñal, con marrones, grises y petróleo, y donde el blanco y el rosa los han suavizado.

Cueros envejecidos y cepillados, algodones, lanas y denim, en este caso estampado destacaban entre los materiales. La tecnología más puntera ha estado presente, con diversos tratamientos y lavados.

En cuanto a accesorios, han destacado botas de grueso tacón y el modelo de cinturón de amplia hebilla.

La música en directo de la artista Annahstasia (Enuke) ha amenizado la última parte del pase.

Por la tarde, la diseñadora valenciana Sonia Carrasco (1988) ha debutado en París, con una colección de 24 conjuntos que ha querido dejar en evidencia el origen de los tejidos: los telares.

De hecho, en el centro del espacio en el que ha mostrado su colección, figuraban cuatro grandes telares.

Gran especialista en sastrería y punto, en su pase se han visto chaquetas, camisas, chalecos, pantalones y faldas; prendas en algunos casos superpuestas y de diferentes materiales, siempre nobles.

Lanas tejidas y en estado puro, para una falda y un vestido; plisados, cuero… se han mostrado también con naturalidad. El protagonismo lo tiene el tejido de calidad, con costuras a la vista en multitud de propuestas, de manera deliberada.

«Soy una obsesionada de los tejidos y trabajo con fibras puras», ha explicado la diseñadora a EFE tras el desfile.

Al mismo tiempo, con su colección ha querido «dejar en evidencia el origen de todo, los telares, y hacer un homenaje al mismo tiempo, a España y a la artesanía».

El rojo ha sido el color que ha destacado Sonia Carrasco en su colección, en la que, en el plano de los complementos, se han visto bolsos en piel de forma alargada.

Un palmero ha amenizado el desfile, con la ayuda de un gran cajón de percusión, y en cuya primera fila no han faltado los padres de la diseñadora, con los que se ha fundido en un abrazo al finalizar.

Además, como ha señalado, prepara ya su segundo desfile en París, que tendrá lugar en junio; también durante la semana de moda masculina.

Si bien Camperlab y Carrasco no son conocidas para el gran público, su presencia en París deja patente el interés de las marcas españolas por figurar en una de las semanas de moda de mayor proyección del mundo. EFE

aaz/cat/rcf

(Foto) (Vídeo)