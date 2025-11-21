España, primer país de la UE por valor de los productos pesqueros desembarcados en 2024

1 minuto

Bruselas, 21 nov (EFE).- España concentró en 2024 el 30,3 % de todo el valor de los productos pesqueros desembarcados en la Unión Europea, lo que convirtió al país en el líder del club comunitario en ese indicador, según informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

La oficina de estadística precisó en un comunicado que el año pasado el valor total de los productos pesqueros desembarcados en la UE fue de 5.500 millones de euros y que las capturas de pescado del club comunitario se estimaron en 3,2 millones de toneladas.

El valor de los desembarques de pescado fue mayor en España, que acumuló el 30,3 % del total de la Unión Europea, seguido por Francia con un 15,7 % y por Dinamarca con un 12,5 %.

En términos de peso, los tres principales países fueron los mismos. La flota española capturó el 21 % de la masa total de pescado, por delante de Francia (15 %) y Dinamarca (14 %).

Eurostat también señaló que la mayoría de las capturas de pescado de la flota de la UE, un 71 %, se realizó en el Atlántico noreste y que las especies principales en esa área fueron el arenque, la bacaladilla, el espadín y la caballa.

El 9 % de todas las capturas de la UE se realizaron en el Mediterráneo y el mar Negro, donde las principales especies pescadas fueron las sardinas y las anchoas, de acuerdo con la oficina de estadística. EFE

