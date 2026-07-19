España, primer país en la historia que es campeón del mundo en mujeres y hombres

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East Rutherford, 19 jul (EFE).- España, con la victoria del equipo de Luis de la Fuente sobre Argentina en la final disputada este domingo en el estadio Metlife, se ha convertido en el primer país que es campeón del mundo en mujeres y hombres.

La selección femenina reina desde hace tres años y un día, el 20 de agosto de 2023, cuando se impuso a Inglaterra gracias a un gol de Olga Carmona, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El equipo masculino se consagró hoy al imponerse también por 1-0 a la Albiceleste con un gol de Ferran Torres. EFE

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