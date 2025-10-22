España, quinto país europeo en solicitud patentes de organismo públicos de investigación

Berlín, 22 oct (EFE).- España es el quinto país más activo de Europa en solicitudes de patentes originadas en organismos públicos de investigación (OPI), con un total de 2.994 en dos décadas, y el que registró el mayor crecimiento en ese periodo, con un incremento del 365 %, de las 57 presentadas en 2001 a las 265 de 2020.

En términos absolutos, entre 2001 y 2020, casi 63.000 solicitudes de patentes europeas se originaron en centros públicos de investigación en Europa, según un nuevo estudio del Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP) publicado este miércoles.

Francia (25.352) y Alemania (18.276) se situaron a la cabeza, seguidas de Países Bajos (3.803), Bélgica (3.084), España (2.994), e Italia (1.722).

El estudio, que abarca 39 Estados miembros y ha sido efectuado en colaboración con el Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación, de Alemania, revela, además que después de España, Bélgica es el país con el segundo mayor crecimiento en las solicitudes de patentes relacionadas con centros públicos de investigación, al haber pasado de 82 en 2001 a 223 en 2020, lo que supone un 172 % más.

En tercer lugar se sitúa Francia, con un incremento del 137 %, seguida de Países Bajos (94 %) y Alemania (45 %).

«La investigación pública es una de las mayores fortalezas de Europa. Este estudio destaca el papel vital de nuestros organismos y hospitales públicos de investigación, cuyas invenciones impulsan la competitividad europea», declaró el presidente de la OEP, António Campinos.

No obstante, agregó que para aprovechar al máximo su potencial, es necesario «intensificar la colaboración y acelerar la transferencia de la investigación a tecnologías con aplicación práctica.

Sólo diez instituciones europeas, lideradas por Francia y Alemania, representaron el 63 % de todas las solicitudes de patentes europeas originadas en los OPI, entre ellas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, en el noveno puesto, con 1.069 entre 2001 y 2020.

Otros organismos españoles también contribuyeron significativamente, como la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), con 266 solicitudes, y el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), con 182, lo que los coloca en el segundo y tercer puesto a nivel nacional, respectivamente.

Además, los hospitales de investigación europeos contribuyeron con más de 17.400 solicitudes de patentes europeas durante el mismo período, con Francia, Alemania y el Reino Unido a la cabeza, y España en séptimo puesto, con 726 solicitudes de patentes europeas entre 2001 y 2020.

La importancia estratégica de las OPI varía considerablemente entre países: así, Francia (13,9 %), España (11,9 %) y Bélgica (9,5 %) presentan las mayores cuotas nacionales de patentes europeas originadas en centros públicos de investigación, mientras que Alemania y los Países Bajos mantienen proporciones inferiores (4 %), a pesar de sus considerables volúmenes absolutos.

Los campos tecnológicos más destacados entre los OPI europeos son la biotecnología y los productos farmacéuticos, seguidos de las tecnologías de medición, los semiconductores, la tecnología informática y otras áreas estratégicas de investigación aplicada.

Por otra parte, los OPI y los hospitales de investigación españoles han alcanzado una tasa de adopción del 75 % de la Patente Unitaria y superan así significativamente la media europea de casi el 41 %, según datos basados ​​en las patentes concedidas en la OEP entre enero y junio de este año.

Ello posiciona a España como líder en la adopción de nuevos marcos para la protección de patentes y la transferencia tecnológica. EFE

