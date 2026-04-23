España, satisfecha por el préstamo de la UE a Ucrania tras el trabajo realizado para ello

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Ayia Napa (Chipre), 23 abr (EFE).- El Gobierno español mostró este jueves su satisfacción por el desbloqueo final del préstamo de 90.000 millones de euros por parte de la Unión Europea (UE) a Ucrania tras el trabajo que afirma haber realizado durante meses para ello.

El Consejo de la Unión Europea completó el procedimiento interno para otorgar definitivamente ese préstamo después de que los embajadores comunitarios dieran su visto bueno una vez que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, levantara su veto.

La decisión del desbloqueo se adoptó horas antes del inicio de la cumbre informal de líderes de la UE que se celebra en Chipre con motivo de que este país ostenta la presidencia semestral del Consejo.

A esa reunión asiste el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien no hizo declaraciones a su llegada a la cumbre.

Fuentes de su delegación expresaron la satisfacción por el hecho de que se haya podido desbloquear esta ayuda a Ucrania.

Añadieron que España ha trabajado mucho para hacer posible ese desbloqueo, que recalcaron que era una noticia muy esperada.

Sánchez ha venido defendiendo ese desbloqueo y así lo puso de manifiesto en la reunión que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Madrid el pasado 18 de marzo.

Una reunión tras la que Zelenski subrayó que no había alternativa al crédito de 90.000 millones de euros de la UE que mantenía bloqueado Hungría. EFE

BB/fpa