España, tercer país UE que más permisos de estudio a migrantes extraeuropeos dió en 2024

2 minutos

Bruselas, 27 ene (EFE).- España fue el tercer país de la Unión Europea (UE) que concedió más autorizaciones a personas migrantes para permanecer en el país por razones de estudios o investigación en 2024, al entregar 59.000 permisos, indicó este martes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En total, los Estados miembros expidieron 475.000 autorizaciones en 2024 para estudiar e investigar a inmigrantes de fuera de la UE.

Del conjunto de los Veintisiete, Alemania expidió la mayor cantidad de autorizaciones (131.000, el 28 % del total de la UE), seguida de Francia (118.000, el 25 %) y España (59.000, el 12 %).

Los principales beneficiarios de estos permisos fueron ciudadanos de la India (53.000, el 11 % del total de autorizaciones en la UE), China (44.000, el 9 %), Marruecos (23.000, el 5 %) y Estados Unidos (22.000, el 5 %).

España, quinto país en Tarjetas Azules

Eurostat constata además que alrededor de 78.100 trabajadores extracomunitarios altamente cualificados recibieron la Tarjeta Azul UE, un permiso de trabajo y residencia para perfiles profesionales con elevada cualificación de fuera de la UE.

Alemania emitió, con diferencia, el mayor número de autorizaciones (56.300; el 72 % del total), seguida de Polonia (5.900; el 7 %), Hungría (2.900; el 4 %) y Francia (2.800; el 4 %).

España fue el quinto país que más permisos expidió, con 1.900 autorizaciones, el 2,4 %.

En cuanto a los receptores de la Tarjeta Azul, los ciudadanos de la India recibieron la mayor cantidad de ellas (16.300; 21 % del total), por delante de los ciudadanos de Rusia (6.700; 9 %), Turquía (5.600; 7 %) y China (4.600; 6 %). EFE

