España, tercera tras golear a Argentina (1-5)

Redacción de deportes, 7 dic (EFE).-La selección española femenina de fútbol sala cerró su participación en el Mundial de Filipinas con una contundente victoria por 1-5 ante Argentina, resultado que le permitió asegurarse el tercer puesto del torneo.

El encuentro se mantuvo igualado hasta los minutos finales, cuando España aceleró el ritmo y desbordó a su rival. Ale de Paz abrió el marcador y, tras el empate parcial argentino por medio de Mailen Romero, Laura Córdoba devolvió la ventaja.

En la recta decisiva, Antía Pérez e Irene Córdoba ampliaron distancias, y, nuevamente Laura Córdoba, firmó el quinto tanto para sentenciar el duelo.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Clàudia Pons cierra su campaña mundialista con una sólida exhibición ofensiva y dominio en los momentos clave. EFE

