España, uno de los cuatro países de la OCDE en que más aumentó la inflación en julio

París, 8 sep (EFE).- España fue uno de los cuatro países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en que más aumentó la inflación en julio, en concreto cuatro décimas hasta el 2,7 %.

Únicamente Eslovenia tuvo un incremento mayor de la inflación ese mes comparada con la de junio, de seis décimas hasta el 2,8 %, indica la OCDE este lunes al publicar las cifras agregadas de los países miembros.

Como en el caso de España, también se constataron subidas de cuatro décimas en Dinamarca (al 2,3 %) y en Estonia (al 5,4 %).

La inflación en el conjunto de la OCDE bajó una décima al 4,1 %, mientras en la zona euro se mantuvo estable en el 2 %.

Se registraron subidas de la inflación en 10 países, mientras descendió en otros 12, sobre todo en México (ocho décimas al 3,5 %), Polonia (un punto porcentual al 3,1 %) y Turquía (1,5 puntos al 33,5 %).

Turquía, como es habitual, tuvo la mayor cifra con mucha diferencia de los 38 miembros de la organización.

En el otro extremo, Costa Rica fue el único país con deflación (-0,6 %), y eso por tercer mes consecutivo. La OCDE lo atribuye a una estabilización de los precios de la alimentación, una inflación negativa de la energía «de forma persistente» y una inflación subyacente próxima a cero.

Los niveles más bajos de inflación, pero ya positivos, fueron los de Suiza y Finlandia, ambos con un 0,2 %. EFE

